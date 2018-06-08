منتخب الأرجنتين يستبعد لانزيني للإصابة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تعرض مانويل لانزيني، لاعب خط وسط المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمني وسيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل.

وشارك لانزيني أساسياً في آخر مباريات المنتخب الأرجنتين الودية أمام هايتي، وخلال المباريات التدريبية كان يلعب ضمن الفريق الذي يتوقع أن يبدأ منافسات كأس العالم أمام أيسلندا يوم 16 من الشهر الجاري في موسكو.

ويمكن للمدرب خورخي سامبولي أن يختار لاعباً جديداً بدلاً من لانزيني في القائمة، حتى قبل 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب.

ويتنافس المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بكأس العالم مع منتخبات كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.