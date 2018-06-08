نادي أودينيزي الإيطالي يتعاقد مع المدرب خوليو فيلاسكيز

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم تعيين المدرب الإسباني خوليو فيلاسكيز مديراً فنياً للفريق في الموسم المقبل 2018 / 2019.

وتولى فيلاسكيز البالغ من العمر 36 عاماً تدريب منتخبات فئات عمرية وهو في سن صغير، وكان آخر منصب تدريبي له مع فريق ألكوركون، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسيحل فيلاسكيز مكان الكرواتي ايجور تودور الذي رحل عن تدريب أودينيزي بعد أن حسم بقاءه في الدرجة الأولى عبر آخر أربع مباريات في الموسم، وقد كان ثالث مدرب للفريق خلال الموسم المنقضي، بعد ماسيمو أودو ولويجي دلنيري.