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منتخب أستراليا ينهي استعداداته في تركيا لكأس العالم

  • الجمعة 08, يونيو 2018 في 11:03 ص
  • جانب من تدريبات أستراليا
    جانب من تدريبات أستراليا
أجرى المنتخب الأسترالي، حصة تدريبية أخيرة في تركيا، قبل السفر إلى بودابست، لخوض مباراة ودية ضد المجر، استعداداً لمونديال روسيا .
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
حقق المنتخب الأسترالي نصراً ساحقاً على نظيره التشيكي في مباراته الودية السابقة، وهو يأمل بتحقيق نتيجة مشابهة في مباراته الودية الأخيرة التي سيخوضها السبت المقبل في العاصمة المجرية بودابست، ضد صاحب الأرض.
 
بدا منتخب فان مارفيك ، بلياقة جيدة جداً وقدم أداء قوياً في التمارين.
 
ورغم أن المنتخب المجري بعيد كل البعد عن عصره الذهبي، وتكبد هزائم العام الماضي على يد منتخبات ضعيفة، مثل لوكسمبورغ وكازاخستان، فإن مدافع أستراليا، ميلوس ديجينيك، يعتقد أنها مباراة إعدادية مهمة للمنتخب، إذ أكد أن من المهم جداً تطبيق تعليمات المدرب بحذافيرها، حتى يواصل المنتخب التحسن المباراة تلو الأخرى.
 
وتلعب أستراليا في المجموعة الثالثة في روسيا، وستخوض مباراتها الافتتاحية في الـ 16 من يونيو ضد فرنسا، ثم ستلتقي بعد ذلك بمنتخبي الدنمارك وبيرو.                 