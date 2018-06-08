آيسلندا تتعادل مع غانا استعداداً لمنافسات كأس العالم في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف المنتخب الآيسلندي في العاصمة ريكيافيك، نظيره من غانا، في لقاء ودي يأتي في إطار استعدادات صاحب الأرض لمونديال روسيا لعام 2018.

دولة آيسلندا الصغيرة باغتت الجميع، عندما تأهلت عام 2016 إلى ربع نهائي بطولة أوروبا، وتطمح لتحقيق إنجاز مماثل أو أفضل في مونديال روسيا.

المنتخب الذي يدربه هيمير هالغريمسون، خسر آخر ثلاث مباريات ودية، لكنه بدأ مباراة غانا بشكل جيد، وتقدم بهدفين دون مقابل بنهاية الشوط الأول.

أحرز كاري أرناسون هدف السبق لآيسلندا في الدقيقة السادسة، إثر ركنية من الجناح، يوهان غودموندسون.

وبعدما تصدى حارس آيسلندا، هانز ثور هالدورسون، لتسديدة من الغاني، توماس بارتي، استلم ألفريد فينبوغاسون الكرة المرتدة من تسديدة زميله غيلفي سيغوردسون ليحولها في الشباك، ويسجل في الدقيقة الـ 40 ثاني أهداف آيسلندا.

غانا لعبت بقوة في الشوط الثاني، وأحرز باكورة أهدافها اللاعب قاسم نوهو في الدقيقة الـ 65.

واستغل منتخب النجوم السوداء، خطأ من دفاع آيسلندا ليحرز توماس بارتي ثاني أهداف غانا، في الدقيقة الـ 87 للمباراة.

وكادت غانا أن تسجل هدف الفوز بعدها بدقيقتين، غير أن حارس آيسلندا، هالدورسون، أفلح في صد تسديدة كواسي أويري.

لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منتخب، وهذه بلا شك نتيجة لن ترفع معنويات آيسلندا، قبل أن تبدأ مبارياتها في مجموعتها الصعبة التي تضم منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.