إنجلترا تتغلب على كوستاريكا في البروفة الأخيرة قبل كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنهى المنتخب الانجليزي لكرة القدم، استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستنطلق بروسيا الخميس المقبل، بالفوز 2 - صفر على ضيفه منتخب كوستاريكا.

افتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 13، عبر قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز كايلور نافاس حارس مرمى كوستاريكا، وفريق ريال مدريد الإسباني، عن إبعادها، لينتهي الشوط الأول بتقدم انجلترا بهدف نظيف.

كما واصل المنتخب الانجليزي تفوقه في الشوط الثاني، ليضيف داني ويلبك الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة رأس رائعة، إثر متابعته تمريرة عرضية من اليسار عن طريق زميله ديلي آلي.

بتلك النتيجة، واصل منتخب إنجلترا نتائجه الجيدة قبل المشاركة في المونديال، بعدما حقق انتصاره الثالث في ودياته الأربع، التي خاضها استعداداً لكأس العالم، مقابل تعادل وحيد.

ويلعب المنتخب الانجليزي، الذي يتطلع للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل عليها عندما نظم البطولة على ملاعبه عام 1966، في المجموعة السابعة بالدور الأول للمسابقة، برفقة منتخبات تونس وبنما وبلجيكا.

في المقابل، يلعب منتخب كوستاريكا، الذي يحلم بتكرار إنجازه التاريخي بالتأهل لدور الثمانية، في نسخة البطولة الماضية التي جرت بالبرازيل عام 2014، في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.