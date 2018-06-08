فريد يتعرض لإصابة في تدريبات منتخب البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد يومين من تلقي فريد، التهاني من كل زملائه في منتخب البرازيل، بعد موافقة فريق مانشستر يونايتد على عقد انتقاله له من فريق شختار دونيتسك الأوكراني، يبدو أن لاعب خط الوسط تكبد إصابة في مران لمنتخب بلاده، في ملاعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن.

فريد اصطدم بزميله لاعب ريال مدريد كاسميرو، أثناء التدريب، وتلقى العلاج بجانب الملعب، لكنه عجز بعد ذلك عن مواصلة التدريب، وشوهد وهو يعرج خارج الملعب.

البرازيل تتدرب لمباراتها الودية الأخيرة، قبل انطلاق منافسات مونديال روسيا في 14 يونيو الجاري، وسوف تخوضها يوم الأحد في فيينا ضد النمسا.

وتفتتح البرازيل مشاركتها في مونديال روسيا، بمباراة ضد سويسرا في المجموعة الخامسة في 17 يونيو الجاري، ثم ستلتقي بعد ذلك مع كل من كوستاريكا وصربيا.