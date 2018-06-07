4 قواعد أساسية في مونديال روسيا لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل :

قبل الدخول في مجريات مونديال روسيا، الذي ينطلق بعد أسبوع، هناك 4 قواعد هامة يجب معرفتها.

1- استبدال لاعب مصاب: تبقى الفرصة قائمة أمام المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم، بتعويض أي لاعب من التشكيلة الرسمية "23 لاعباً"، في حال تعرضه لإصابة، إذ تنص هذه القاعدة على أنه "يمكن استبدال لاعب تم اختياره لكأس العالم، في حال حدوث إصابة خطيرة، قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمنتخب"، لكن يجب أن توافق اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على هذا الاستبدال بحسب خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

2- وقت مستقطع وارتجاج دماغي: الصيف يكون حاراً في روسيا، ولتجنب المشاكل الصحية في هذا الفصل، يسمح "فيفا" بوقت مستقطع أو ما أطلق عليه "كولينغ بريك" أو "استراحة تبريد" خلال المباريات، ويرتبط القرار بالحكام، على أساس تقييم الوضع في كل مباراة، بحسب الاتحاد الدولي للعبة، كما يتمتع الحكم بصلاحية إيقاف المباراة لثلاث دقائق، في حالة الاشتباه بإصابة لاعب بارتجاج دماغي، ولا يمكن للحكم أن يسمح للمصاب بالاستمرار في اللعب، إلا بإذن من طبيب المنتخب، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة.

3- من يتأهل في حال التعادل بالنقاط: لطالما سببت هذه المسألة "صداعاً" للجمهور، إذا تعادل منتخبان بعدد النقاط، كيف يحدد أيهما ينتقل الى دور الـ16؟ بحسب الترتيب، يجب احتساب: أولاً فارق مجموع الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، وبعد ذلك، تحتسب النقاط التي حصلت عليها المنتخبات المعنية في المواجهات المباشرة بينها، يليها فارق مجموع الأهداف بين المنتخبات المعنية، ثم فارق الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المعنية.

وإذا لم تحسم هذه الشروط هوية من سيتأهل إلى ثمن النهائي، يحتكم إلى ترتيب اللعب النظيف الذي يستند إلى عدد الإنذارات وحالات الطرد "ناقص نقطة على الإنذار، وناقص 3 في حال الطرد بإنذارين، وناقص 4 في حال الطرد مباشرة ببطاقة حمراء، وناقص 5 في حال الإنذار ثم الحصول على بطاقة حمراء وليس الحصول على إنذار ثان"، وإذا استمر التعادل رغم كل هذه الشروط، يحتكم أخيراً إلى القرعة.

4- إلغاء البطاقات الصفراء: يتم إلغاء البطاقات الصفراء بعد الدور ربع النهائي، لتجنب حرمان اللاعبين من المشاركة في النهائي، في حال تأهل منتخب بلادهم، نتيجة حصولهم على إنذار ثان في نصف النهائي، لأنه إذا تلقى اللاعب إنذارين في مباراتين مختلفتين، يتم إيقافه للمباراة المقبلة.