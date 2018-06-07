أبرز ملامح المنتخب الروسي المضيف لكأس العالم

الشارقة 24 - أسعد خليل :

يستهل منتخب روسيا صاحب الضيافة، كأس العالم لكرة القدم، الأسبوع المقبل، وهو الأقل تصنيفاً بين 32 فريقاً في البطولة، وفيما يلي البطاقة التعريفية للمنتخب الروسي:





كأس العالم: يشارك للمرة العاشرة "منها 7 تحت اسم الاتحاد السوفياتي"، وكانت أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي عام 1966.

كأس أوروبا: شارك 10 مرات، وأحرز اللقب عام 1960، وخسر في النهائي أعوام 1964 و1972 و1988، وفي نصف النهائي عام 2008.

الألعاب الأولمبية: شارك 6 مرات، وأحرز الذهبية في 1956 و1988.

تصنيف الفيفا: 66 "17 مايو 2018".

المدرب: ستانيسلاس تشيرتشيسوف.

أبرز لاعب: إيغور أكينفيف.

رئيس الاتحاد "بالوكالة": ألكسندر علاييف.

أبرز الأندية: زينيت سان بطرسبورغ، وسسكا موسكو، وسبارتاك موسكو.

يخوض النهائيات بصفته المضيف.

تشكيلة المنتخب:

حراسة المرمى: إيغور أكينفيف "سسكا موسكو"، وأندري لونيف "زينيت سان بطرسبورغ"، وفلاديمير غابولوف "بروج البلجيكي".

خط الدفاع: فرنانديش ماريو "سسكا موسكو"، إيليا كوتيبوف "سبارتاك موسكو"، وسيرغي اينياشيفين "سسكا موسكو"، وأندري سيميونوف "أحمد غروزني"، وفيودور كودرياشوف "روبن قازان"، وفلاديمير غرانات "روبن قازان"، وإيغور سمولنيكوف "زينيت سان بطرسبورغ".

خط الوسط: دينيس تشيريشيف "فياريال الإسباني"، ودالر كوزياييف "زينيت سان بطرسبورغ"، ويوري غازينسكي "كراسنودار"، وآلان دزاغوييف "سسكا موسكو"، ورومان زوبنين "سبارتاك موسكو"، وأليكسي ميرانتشوك "لوكوموتيف موسكو"، وأنطون ميرانتشوك "لوكوموتيف موسكو"، وألكسندر غولوفين "سسكا موسكو"، ويوري جيركوف "زينيت سان بطرسبورغ" ، وألكسندر ساميدوف "سبارتاك موسكو"،وألكسندر إيروكين "زينيت سان بطرسبورغ".

خط الهجوم: فيودور سمولوف "كراسنودار"، وأرتيم دزيوبا "أرسنال تولا".