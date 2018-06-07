الإسباني نادال يبلغ نصف نهائي بطولة فرنسا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن الإسباني رافاييل نادال، من قلب تأخره بمجموعة أمام نظيره الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".

وجاءت نتائج المجموعات 4 / 6 و6 / 3 و6 / 2 و6 / 2.

وبسبب هطول أمطار غزيرة الأربعاء أوقفت المباراة، حيث خسر نادال المجموعة الأولى له، في بطولة رولان غاروس هذا العام، ولكنه استطاع أن يعود للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي نادال الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة، مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.