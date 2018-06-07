محمد صلاح يصل القاهرة لقضاء إجازة مع العائلة قبل المونديال

الشارقة 24 - محمود علي:

وصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى مصر قادماً من إسبانيا، للانضمام للمنتخب المصري الأول، من أجل الاستعداد للمشاركة في المونديال، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح مساء الأربعاء في رحلة تابعة لشركة "مصر للطيران"، قادماً من العاصمة الإسبانية مدريد، ولم يدل بأي تصريحات.

واضطر صلاح، هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 44 هدفاً، للخروج في منتصف الشوط الأول للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يوم 26 مايو الماضي، أمام ريال مدريد بعد تدخل عنيف مع سيرخيو راموس.

وسيقضي صلاح راحة لمدة يومين مع عائلته، قبل أن ينضم لتدريبات المنتخب السبت، في القاهرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن الصرية".

وسيحدد الجهاز الطبي، ما إذا كان صلاح قادراً على المشاركة مع المنتخب المصري، في مباراته الأولى أمام أوروجواي يوم 15 يونيو أم لا.