أوزيل يسابق الزمن للتعافي من إصابته قبل مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل الألماني مسعود أوزيل التعافي من إصابة سريعاً، حتى لا يحرم اللعب مع منتخبه في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ومن المرجح ألا يشارك أوزيل في مواجهة ودية أخيرة لمنتخب ألمانيا قبل النهائيات، تجمعه مع الضيف السعودية في ليفركوزن يوم الجمعة الثامن من يونيو.

هذا وتدرب أوزيل البالغ من العمر 29 عاماً، في الأيام الأربعة الأخيرة بمفرده، وهو تعرض للإصابة في مواجهة ودية لألمانيا مع النمسا، فازت فيها الجارة الأخيرة بهدفين لهدف.

سجل أوزيل هدف ألمانيا في المواجهة، لكنه خرج من الملعب بعد الإصابة قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وأمام أوزيل 10 أيام فقط حتى يقنع المدرب يواخيم لوف بأنه جاهز للمشاركة في مواجهة المكسيك يوم 17 من الشهر الجاري، في نهائيات كأس العالم بروسيا.