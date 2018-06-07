أبرز ملامح المنتخب الإنجليزي المشارك في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعتمد منتخب إنجلترا على منتخب أغلبه من الشباب، لذلك لن تكون مهمة الأسود الثلاثة سهلة في مونديال روسيا الذي يعرف تواجد منتخبات قوية وعريقة، فما هي سمات هذا المنتخب.

يشارك للمرة الـ 14: أفضل نتيجة إحراز اللقب على أرضه عام 1966.

كأس أوروبا: حل ثالثاً في 1968 و1996.

المدرب: غاريث ساوثغيت "منذ سبتمبر 2016، بداية موقتاً ولاحقاً بشكل دائم".

أبرز لاعب: هاري كاين.

رئيس الاتحاد: غريغ كلارك.

الأندية الرئيسية: مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، ليفربول، تشلسي، توتنهام هوتسبر.

تأهل إلى النهائيات بتصدره للمجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية.

تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد "إيفرتون"، جاك باتلاند "ستوك سيتي"، نيك بوب "بيرنلي".

خط الدفاع: كايل ووكر "مانشستر سيتي"، داني روز "توتنهام هوتسبر"، جون ستونز "مانشستر سيتي"، هاري ماغواير "ليستر سيتي"، كيران تريبييه "توتنهام هوتسبر"، غاري كاهيل "تشلسي"، فيل جونز "مانشستر يونايتد"، فابيان ديلف "مانشستر سيتي"، آشلي يونغ "مانشستر يونايتد"، ترينت ألكسندر-أرنولد "ليفربول".

خط الوسط: إيريك داير "توتنهام"، جيسي لينغارد "مانشستر يونايتد"، جوردان هندرسون "ليفربول"، ديلي آلي "توتنهام"، روبن لوفتوس-تشيك "كريستال بالاس".

خط الهجوم: هاري كاين "توتنهام"، رحيم سترلينغ "مانشستر سيتي"، جايمي فاردي "ليستر سيتي"، داني ويلبك "أرسنال"، ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد".