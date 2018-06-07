غولدن ستيت يكتسح كليفلاند في نهائي السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





كان غولدين ستيت واريورز متقدما بمباراتين دون مقابل عندما حل ضيفاً على فريق كليفلاند كافالييرز في المباراة الثالثة بين الفريقين في نهائي بطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

شهدت المباراة أداءً قوياً من نجم غولدين، كيفين دورانت، الذي أحرز 43 نقطة في اللقاء ضمنها ثلاثية في آخر دقيقة ساعدت الفريق على الفوز بالمباراة بـ 110 نقاط مقابل 102 ويتفوق نتيجة لذلك على كليفلاند بثلاث مباريات دون مقابل.

ورغم تسجيل ليبرون جيمس 33 نقطة وأحراز زميله، كيفين لوف، 20 فإنهما عجزا عن مساعدة الفريق على الفوز.

وبوسع غولدين ستيت الظفر بلقب البطولة في حال فوزه بالمباراة الرابعة بين الفريقين التي ستنظم الجمعة المقبل.