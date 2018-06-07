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البرتغال تستعد للمونديال بودية مع الجزائر الخميس

  • الخميس 07, يونيو 2018 في 1:49 ص
  • رونالدو في تدريبات البرتغال
    رونالدو في تدريبات البرتغال
تدرب منتخب البرتغال في العاصمة لشبونة، قبيل مباراته الودية ضد الجزائر الخميس، التي تأتي في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، حيث تأكدت مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
أكد مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، أن كريستيانو رونالدو سوف يشارك في المباراة الودية في لشبونة ضد الجزائر، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.
 
وكان رونالدو في عطلة مع أفراد أسرته، عندما تعادلت البرتغال دون أهداف مع بلجيكا في آخر مبارياتها الودية.
 
ورغم أن مباراة الخميس ودية، فإن المدرب فرناندو سانتوس أكد، أن المباراة ضد الجزائر سوف تكون اختباراً هاماً للبرتغال، قبل اختيار التشكيلة التي ستجابه إسبانيا في 15 يونيو، في المباراة الافتتاحية للمنتخبين في نهائيات كأس العالم.
 
البرتغال سوف تجابه بعد إسبانيا، المغرب وإيران في المجموعة الثانية لمونديال روسيا.