البرتغال تستعد للمونديال بودية مع الجزائر الخميس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، أن كريستيانو رونالدو سوف يشارك في المباراة الودية في لشبونة ضد الجزائر، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان رونالدو في عطلة مع أفراد أسرته، عندما تعادلت البرتغال دون أهداف مع بلجيكا في آخر مبارياتها الودية.

ورغم أن مباراة الخميس ودية، فإن المدرب فرناندو سانتوس أكد، أن المباراة ضد الجزائر سوف تكون اختباراً هاماً للبرتغال، قبل اختيار التشكيلة التي ستجابه إسبانيا في 15 يونيو، في المباراة الافتتاحية للمنتخبين في نهائيات كأس العالم.

البرتغال سوف تجابه بعد إسبانيا، المغرب وإيران في المجموعة الثانية لمونديال روسيا.