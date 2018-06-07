أبرز ملامح المنتخب الإسباني المشارك في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يسعى منتخب إسبانيا، إلى المنافسة على لقب كأس العالم ومصالحة جماهيره، بعد الخروج خالي الوفاض في مونديال البرازيل، فما هي أبرز ملامح المنتخب الإسباني:

المشاركة الخامسة عشرة في كأس العالم:

أحرز لقب كأس العالم عام 2010، وحل رابعاً عام 1950، وبلغ ربع النهائي في 1934، و1986، و1994، و2002، وثمن النهائي في 1990 و2006.

كأس أوروبا:

شارك 10 مرات، وأحرز اللقب أعوام 1964، و2008 و2012، وحل ثانياً في 1984، وبلغ ربع نهائي 1996 و2000، وثمن النهائي 2016.

الألعاب الأولمبية:

ذهبية 1992، وفضية 1920 و2000.

تصنيف الفيفا: 8 حسب تصنيف 17 مايو الماضي.

اللقب: لا روخا.

المدرب: خولن لوبيتيغي.

رئيس الاتحاد: لويس روبياليس .

أبرز اللاعبين: أندريس أنييستا، ودافيد سيلفا، وإيسكو، وسيرخيو راموس، وجيرار بيكيه، والحارس دي خيا.

عدد مزاولي اللعبة: أكثر من مليونين.

أبرز الأندية: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية، وفالنسيا.

تأهل بتصدره المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية.

تشكيلة المنتخب:

حراسة المرمى: دافيد دي جيا "مانشستر يونايتد"، وبيبى رينا "نابوليس"، وكيبا أريثابالاجا "أتلتيك".

خط الدفاع: جيرارد بيكيه "برشلونة"، وسيرخيو راموس "ريال مدريد"، وثيسار أثبيليكويتا "تشيلسي"، وناتشو فرنانديث "ريال مدريد"، وألبارو اودريوثولا "ريال سوسيداد"، وجوردي ألبا "برشلونة"، وداني كارباخال "ريال مدريد"، وناتشو مونريال "أرسنال".

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس "برشلونة"، وأندريه أنييستا "برشلونة"، وساول نيجيث "أتليتيكو"، وثياجو "بايرن"، وكوكي "أتليتيكو"، ودافيد سيلبا "مانشستر سيتي"، وإيسكو ألاركون "ريال مدريد"، وماركو أسينسيو "ريال مدريد".

الهجوم: لوكاس فاسكيز "ريال مدريد"، ودييجو كوستا "أتليتيكو"، وإياجو أسباس "سيلتا"، ورودريجو مورينو "فالنسيا".