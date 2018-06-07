منتخب إنجلترا يواصل استعداده لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يختتم المنتخب الإنجليزي سلسلة مبارياته الاستعدادية لنهائيات كأس العالم، بمواجهة نظيره الكوستاريكي على ملعب إيلاند رود بمدينة ليدز في شمالي البلاد.

منتخب المدرب غاريث ساوثغيت، أجرى تدريباً في معسكره بسان جورج بارك.

وفازت إنجلترا في مباراتها الاستعدادية السابقة على نيجيريا 2- 1، على ملعب ويمبلي يوم السبت الماضي، بينما تغلب منتخب كوستاريكا على إيرلندا الشمالية 3- صفر في سان جوزيه، يوم الأحد الماضي، قبل أن يصل إلى إنجلترا.

وينافس فريق "الأسود الثلاثة"، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات بلجيكا وتونس وبنما.