قبل 8 أيام على انطلاق المنافسات

منتخب إنجلترا يواصل استعداده لكأس العالم

  • الخميس 07, يونيو 2018 في 12:00 ص
  • جانب من تدريبات منتخب إنجلترا
    جانب من تدريبات منتخب إنجلترا
تدرب منتخب إنجلترا قبيل مباراته الاستعدادية الأخيرة، والتي يواجه فيها نظيره الكوستاريكي، على ملعب إيلاند رود في مدينة ليدز في شمالي البلاد، قبل 8 أيام من انطلاقات منافسات مونديال روسيا .
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
يختتم المنتخب الإنجليزي سلسلة مبارياته الاستعدادية لنهائيات كأس العالم، بمواجهة نظيره الكوستاريكي على ملعب إيلاند رود بمدينة ليدز في شمالي البلاد.
 
منتخب المدرب غاريث ساوثغيت، أجرى تدريباً في معسكره بسان جورج بارك.
 
وفازت إنجلترا في مباراتها الاستعدادية السابقة على نيجيريا 2- 1، على ملعب ويمبلي يوم السبت الماضي، بينما تغلب منتخب كوستاريكا على إيرلندا الشمالية 3- صفر في سان جوزيه، يوم الأحد الماضي، قبل أن يصل إلى إنجلترا.
 
وينافس فريق "الأسود الثلاثة"، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات بلجيكا وتونس وبنما.