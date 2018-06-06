مانشستر يونايتد الإنجليزي يتعاقد مع البرتغالي دالوت

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الظهير البرتغالي الشاب دييغو دالوت قادماً من نادي بورتو، في صفقة وصلت قيمتها إلى 22 مليون يورو.

وأعرب النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني عن "سروره لإعلان التعاقد مع دييغو دالوت، من نادي بورتو في عقد يمتد لخمسة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي".

في المقابل وصف مورينيو دالوت بأنه "مدافع موهوب جداً يملك كل المواصفات لكي يصبح بسرعة لاعباً رائعاً في صفوف الفريق".

وتابع: "يملك كل ميزات الظهير: القوة البدنية، الذكاء التكتيكي والمهارات الفنية، مع عقلية أكاديمية بورتو التي تساعد اللاعبين على اكتساب النضوج الذي يحتاجونه لمسيرة احترافية، في فئته العمرية، هو أفضل ظهير في أوروبا ونعتقد جميعنا بأنه يملك مستقبلاً باهراً في صفوف مانشستر يونايتد".

والصفقة هي الثانية لمانشستر يونايتد هذا الأسبوع، بعد توصله إلى اتفاق لضم البرازيلي الدولي فريد، من شاختار دانييتسك الأوكراني.

ويسعى يونايتد إلى تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل، بعدما خرج خالي الوفاض في الموسم المنصرم، وأنهاه في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي .