الحكم بسجن الكرواتي زدرافكو ماميتش 6 سنوات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمرت محكمة كرواتية، بسجن عملاق كرة القدم الكرواتية، زدرافكو ماميتش، لمدة ست سنوات ونصف السنة بتهمة الفساد.

وجرت إدانة ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لنادي دينامو زغرب، ووكيل اللاعبين السابق، بالتربح من صفقة انتقال لوكا مودريتش في 2008 إلى توتنهام الإنجليزي.

وغير مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي، الشهادة التي أدلى بها خلال التحقيقات، عندما شهد في المحكمة واتهم في الوقت نفسه بالحنث باليمين.

وإذا تمت إدانة مودريتش فإنه قد يتلقى عقوبة بالسجن لخمس سنوات .

وماميتش الذي سافر إلى البوسنة والهرسك قبل يوم واحد من صدور الحكم ضده، تتضمن قائمة اتهاماته أيضاً التهرب الضريبي، وسيتم نقل مدخرات من حساباته وحسابات عائلته، إلى الموازنة العامة لكرواتيا.