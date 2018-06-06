كاميرا مصور تنقذ مدافع المكسيك أمام البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حلقة اليوم ستكون من كأس العالم 1962، والذي جرى في تشيلي.

ففي اللقاء الذي جمع بين المكسيك والبرازيل في الـ 30 من مايو بمدينة ديل مار، وبعدما سجل المهاجم زاغالو الهدف الأول للبرازيل، بدا بأن المدافع المكسيكي بييغاس مرتبكاً جداً، فحاول مدرب المنتخب أغناثيو ترييس تشجيعه، لكن مراقب الخط أجبره على العودة لمقعده، فخطرت للمدرب ترييس فكرة جهنمية، حيث استعار كاميرة صحفي وتسلل إلى أرض الملعب ليوجه التعليمات إلى اللاعب، لكن لاعبي منتخب البرازيل اكتشفوا الحيلة وأخبروا الحكم الذي قام بطرد المدرب أغناثيو.