تميمة كأس العالم ترمز إلى القدرة على العمل الجماعي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ستوجد تميمة الذئب زابيفاكا "الهداف الصغير"، في كل مكان يكون فيه كأس العالم.

ومع وجود نظارة شمسية برتقالية، وارتدائه زيا يحمل ألوان العلم الروسي الثلاثة الأبيض والأزرق والأحمر، اكتسب زابيفاكا شعبية بين الجماهير في بطولة كأس القارات التي أقيمت العام الماضي.

والآن، سيرحب بالضيوف من أنحاء العالم كافة مرة أخرى عندما تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل.

وابتكرت التميمة من قبل إيكاترينا بوتشاروفا، وهي طالبة مصممة من مدينة تومسك بسيبيريا.

وقالت:"الذئاب لديهم القدرة على التحمل، إنهم يعملون بشكل جيد مع المجموعة كما أنها كائن شهير في روسيا".