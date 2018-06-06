منتخب ألمانيا يستعد للقاء السعودية استعداداً لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تبقت مباراة ودية واحدة للمنتخب الألماني قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

حيث تستضيف ألمانيا في مباراتها الودية الأخيرة يوم الجمعة المقبل منتخب المملكة العربية السعودية بمدينة ليفركوزن.

كان الموسم مرهقاً لعدد من لاعبي ألمانيا وضمنهم اللاعب توني كروس الذي لعب في نهائي دوري أبطال أوروبا وساهم في انتصار ريال مدريد على ليفربول.

ويخوض المنتخبان مباراة الجمعة بعد تجرع الهزيمة في آخر مباراتين وديتين إذ تكبدت السعودية الهزيمة على يد بيرو بينما تغلبت النمسا بهدفين مقابل هدف على ألمانيا.