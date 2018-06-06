بهدف لكل طرف

روسيا تتعادل مع تركيا استعداداً لكأس العالم

  • الأربعاء 06, يونيو 2018 في 1:32 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
واصل المنتخب الروسي نتائجه المخيبة للآمال، بعد أن تعادل أمام تركيا بهدف لهدف، في المباراة الودية، التي جمعت بينهما، في إطار استعداد روسيا لنهائيات كأس العالم.
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
تعادل منتخب روسيا مع نظيره التركي بهدف لكل طرف في لقاء ودي، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. 
 
وتقدم المنتخب الروسي بهدف سجله ألكسندر ساميدوف في الدقيقة 36، وعادل المنتخب التركي النتيجة عن طريق يونيس مالي في الدقيقة 60.
 
ويستعد المنتخب الروسي لخوض غمار منافسات كأس العالم، التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات أوروغواي ومصر والسعودية.
 
ويلعب المنتخب الروسي المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم 14 من الشهر الجاري، أمام نظيره السعودي.