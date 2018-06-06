روسيا تتعادل مع تركيا استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تعادل منتخب روسيا مع نظيره التركي بهدف لكل طرف في لقاء ودي، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب الروسي بهدف سجله ألكسندر ساميدوف في الدقيقة 36، وعادل المنتخب التركي النتيجة عن طريق يونيس مالي في الدقيقة 60.

ويستعد المنتخب الروسي لخوض غمار منافسات كأس العالم، التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات أوروغواي ومصر والسعودية.

ويلعب المنتخب الروسي المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم 14 من الشهر الجاري، أمام نظيره السعودي.