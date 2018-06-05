معسكرات المنتخبات الـ 32 في الدور الأول بالمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

بدأ العد التنازلي لمونديال روسيا، وبدأت المنتخبات تنتظم في مقراتها في الأراضي الروسية، فبين سان بطرسبورغ في الشمال وغروزني في الجنوب، وبين مقاطعة كالينينغراد إلى سامارا، ستنتشر المعسكرات الأولية للمنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم.





المجموعة الأولى:





منتخب روسيا: خيمكي، شمال غرب موسكو.





منتخب السعودية: سان بطرسبورغ "شمال".





منتخب مصر: غروزني "جنوب".





منتخب الأوروغواي: نيجني نوفغورود "وسط".





المجموعة الثانية:





منتخب البرتغال: رامنسكوي، جنوب شرق موسكو.





منتخب إسبانيا: كراسنودار "جنوب غرب".





منتخب المغرب: فورونج "وسط غرب".





منتخب إيران: باكوفكا، منطقة موسكو.





المجموعة الثالثة:





منتخب فرنسا: ايسترا، شمال غرب موسكو.





منتخب أستراليا: قازان "وسط شرق".





منتخب البيرو: شيرميتييفو، شمال غرب موسكو.





منتخب الدنمارك: أنابا "جنوب غرب، على شواطئ البحر الأسود".





المجموعة الرابعة:





منتخب الأرجنتين: برونيتسي، جنوب شرق موسكو.





منتخب آيسلندا: غيليندجيك "جنوب شرق، على شواطئ البحر الأسود".





منتخب كرواتيا: فيبورغسكي، منطقة سان بطرسبورغ "شمال".





منتخب نيجيريا: إيسنتوكي "جنوب".





المجموعة الخامسة:





منتخب البرازيل: سوتشي "جنوب غرب".





منتخب سويسرا: توغلياتي "وسط غرب، منطقة سامارا".





منتخب كوستاريكا: سان بطرسبورغ "شمال".

منتخب صربيا: كالينينغراد "جيب على بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا".





المجموعة السادسة:





منتخب ألمانيا: موسكو.





منتخب المكسيك: خيمكي، شمال غرب موسكو.





منتخب السويد: غيليندجيك "جنوب شرق، على شواطئ البحر الأسود".

منتخب كوريا الجنوبية: سان بطرسبورغ "شمال".





المجموعة السابعة:





منتخب بلجيكا: كراسنوغورسكي، شمال غرب منطقة موسكو.





منتخب بنما: سارانسك "وسط شرق".





منتخب تونس: روغوزينينو، جنوب غرب موسكو.





منتخب إنجلترا: سان بطرسبورغ "شمال".





المجموعة الثامنة:





منتخب بولندا: سوتشي "جنوب غرب".





منتخب السنغال: كالوغا "جنوب شرق موسكو".





منتخب كولومبيا: قازان "وسط شرق".





منتخب اليابان: قازان "وسط شرق".