أهم الأرقام القياسية القابلة للكسر في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تحفل كأس العالم لكرة القدم بالكثير من الأرقام القياسية، التي قد يسقط بعضها في مونديال 2018 في روسيا.

" الأرقام الجماعية ":

21 مشاركة: المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي يشارك في النسخ الـ 21 من كأس العالم، منذ 1930 وحتى 2018، علماً أن نسختي 1942 و1946 من البطولة العالمية لم تقاما بسبب الحرب العالمية الثانية.

5 ألقاب: يحمل "السيليساو" البرازيلي الرقم القياسي في عدد الألقاب "1958، 1962، 1970، 1994، 2002"، ألمانيا هي الوحيدة القادرة على معادلة هذا الرقم في حال احتفاظها بلقبها، علماً أنها توجت 4 مرات "1954، 1974، 1990، 2014".

إيطاليا أيضاً متوجة 4 مرات "1934، 1938، 1982، 2006"، إلا أنها تغيب عن مونديال روسيا.

3 مباريات نهائية بين ألمانيا والأرجنتين:

كان المنتخبان الأكثر تقابلاً في المباريات النهائية، فازت الأرجنتين في النهائي الأول 3-2 عام 1986، بينما تفوقت ألمانيا في الثاني 1-صفر عام 1990، والثالث 1-صفر بعد التمديد عام 2014.

9 أهداف هو أكبر فارق في عدد الأهداف خلال مباراة في كأس العالم، وسجل مرتين:

في 1974 عندما فازت يوغسلافيا على زائير 9-صفر، وعام 1982 عندما تغلبت المجر على السلفادور 10-1، في الأدوار الإقصائية، تحمل البرازيل الرقم القياسي مرتين: في الأولى عندما فازت 7-1 على السويد في الدور النهائي لمونديال 1950، وفي الثانية بالاتجاه المعاكس عندما سقطت أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي 2014 على أرضها.

"ريمونتادا":

استطاع منتخبان الفوز في مباريات كأس العالم بعد تخلفهما بنتيجة صفر-3، النمسا على سويسرا "7-5" في ربع نهائي 1954، والبرتغال على كوريا الجنوبية "5-3" في ربع نهائي 1966 بعدما سجل النجم أوزيبيو "سوبر هاتريك".

12 هدفاً: الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، سجل في مباراة النمسا وسويسرا "7-5" في ربع نهائي 1954.

الأرقام الفردية:

5 مشاركات في كأس العالم:

يتقاسم 3 لاعبين الرقم القياسي في عدد المشاركات في المونديال، بينهم حارسان هما المكسيكي أنطونيو كارباخال "بين 1950 و1966"، والإيطالي جانلويجي بوفون "بين 1998 و2014".

25 مباراة:

لوثار ماتيوس هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في المونديال "25 مباراة"، اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات والمشارك في مونديال 2018 هو الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو 16

11 ثانية:

هو الوقت الذي احتاجه التركي هاكان سوكور لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، وذلك في مباراة المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية لمضيفة لمونديال 2002 مع اليابان، وانتهت بفوز تركيا 3-2.

42 عاماً:

أصبح الكاميروني روجيه ميلا أكبر هداف في كأس العالم عندما سجل في سن الـ 42 وشهر واحد وثمانية أيام، في المباراة التي خسرتها بلاده 1-6 في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، كان ميلا قد سجل 4 أهداف عندما كان في سن الـ 38 في مونديال إيطاليا 1990.

43 عاماً:

الحارس الكولومبي فريد موندراغون هو أكبر لاعب "في كل المراكز" يشارك في المونديال عندما خاض غمار مباراة كولومبيا-اليابان في مونديال 2014، وانتهت بفوز منتخب بلاده 4-1، وكان يبلغ من العمر 43 عاماً وثلاثة أيام، الرقم مهدد بالسقوط في حال مشاركة الحارس المصري عصام الحضري مع منتخب الفراعنة، علماً أنه يبلغ من

العمر حاليا 45 عاماً.

17 عاماً:

الآيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد هو أصغر لاعب يشارك في المونديال حيث كان بعمر 17 سنة وشهر واحد و10 أيام، عندما تعادل منتخب بلاده سلباً مع يوغوسلافيا في مباراته الأولى ضمن مونديال 1982.

ثلاثية: "الملك" البرازيلي بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج باللقب العالمي 3 مرات "1958، 1962، 1970".

16 هدفاً:

أفضل هداف بالإجمال في كأس العالم هو كلوزه الذي سجل 16 هدفاً في 4 مشاركات "2002، 2006، 2010، و2014"، متقدماً على البرازيلي رونالدو بـ 15 هدفاً، والألماني غيرد مولر 14 والفرنسي جوست فونتين 13، علماً أن الأخير يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة وحيدة، لكونه سجل كل أهدافه في مونديال 1958.

الألماني توماس مولر الذي يشارك مع منتخب بلاده في 2018، يحمل في رصيده 10 أهداف في كأس العالم.