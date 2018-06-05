أبرز ملامح المنتخب السويدي المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
يشارك منتخب السويد، في نهائيات كأس العالم، للمرة 12 في تاريخه، ويأمل في تقديم صورة طيبة في مونديال روسيا بعد 9 أيام، فما هي أبرز صفات منتخب السويد.
- يشارك للمرة 12 وأفضل نتيجة كانت الوصول إلى نهائي 1958، والمركز الثالث في 1950 و1994
- تصنيف الفيفا: 23 "17 مايو 2018"
- المدرب: يانه أندرسون
- أبرز الأندية: مالمو، المانا ايدروتسكلوبن "اي آي كاي"، غوتنبورغ
- اللقب: الأزرق والأصفر "بلوغولت"
- بلغ النهائيات عبر الملحق القاري على حساب إيطاليا بطلة العالم 4 مرات "1-صفر بمجموع المباراتين"، وذلك بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني خلف فرنسا.
- تشكيلة اللاعبين:
حراس المرمى
1- روبن أولسن "كوبنهاغن الدنماركي"
12- كارل- يوهان يوهانسون "غانغان الفرنسي"
23- كريستوفر نوردفيلدت "سوانسي سيتي الإنجليزي"
خط الدفاع:
2- ميكايل لوستيغ "سلتيك الاسكتلندي"
3- فيكتور ليندلوف "مانشستر يونايتد الإنجليزي"
4- أندرياس غرانكفيست "كراسنودار الروسي"
5- مارتن اولسون "سوانسي"
6- لودفيغ اوغوستينسون "فيردر بريمن الألماني"
14- فيليب هيلاندر "بولونيا الإيطالي"
16- اميل كرافث "بولونيا الإيطالي"
18- بونتوس يانسون "ليدز الإنجليزي"
خط الوسط:
7- سيباستيان لارسون "هال الإنجليزي"
8- ألبين ايكدال "هامبورغ الألماني"
10- اميل فورسبرغ "لايبزيغ الألماني"
13- غوستاف سفنسون "سياتل الأميركي"
15- اوسكار هيلييمارك "جنوى الإيطالي"
17- فيكتور كلايسون "كراسنودار"
19- ماركوس رودن "كروتوني الإيطالي"
21- جيمي دورماز "تولوز الفرنسي"
خط الهجوم:
9- ماركوس بيرغ "العين الإماراتي"
11- جون غيديتي "الافيس الإسباني"
20- أولا تويفونن "تولوز"
22- ايزاك كيسي-ثيلن "فاسلاند بيفيرن البلجيكي"