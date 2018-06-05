قبل 9 أيام على الانطلاق

أبرز ملامح المنتخب السويدي المشارك بمونديال روسيا

  • الثلاثاء 05, يونيو 2018 في 3:42 م
  • منتخب السويد
    منتخب السويد
يشارك منتخب السويد في مونديال روسيا، الذي ينطلق بعد 9 أيام، من دون نجمه الأول زلاتان ابراهيموفيتش، الذي أعلن اعتزاله الدولي منذ عام تقريباً، فما هي أبرز ملامح المنتخب الأزرق والأصفر.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
يشارك منتخب السويد، في نهائيات كأس العالم، للمرة 12 في تاريخه، ويأمل في تقديم صورة طيبة في مونديال روسيا بعد 9 أيام، فما هي أبرز صفات منتخب السويد. 
 
-  يشارك للمرة 12 وأفضل نتيجة كانت الوصول إلى نهائي 1958، والمركز الثالث في 1950 و1994
-  تصنيف الفيفا: 23 "17 مايو 2018" 
-  المدرب: يانه أندرسون
-  أبرز الأندية: مالمو، المانا ايدروتسكلوبن "اي آي كاي"، غوتنبورغ
-  اللقب: الأزرق والأصفر "بلوغولت" 
-  بلغ النهائيات عبر الملحق القاري على حساب إيطاليا بطلة العالم 4 مرات "1-صفر بمجموع المباراتين"، وذلك بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني خلف فرنسا.
- تشكيلة اللاعبين: 
 
حراس المرمى
 
1-  روبن أولسن "كوبنهاغن الدنماركي" 
12-  كارل- يوهان يوهانسون "غانغان الفرنسي"
23-  كريستوفر نوردفيلدت "سوانسي سيتي الإنجليزي" 
 
خط الدفاع: 
 
2- ميكايل لوستيغ "سلتيك الاسكتلندي" 
3-  فيكتور ليندلوف "مانشستر يونايتد الإنجليزي" 
4-  أندرياس غرانكفيست "كراسنودار الروسي" 
5-  مارتن اولسون "سوانسي"
6-  لودفيغ اوغوستينسون "فيردر بريمن الألماني" 
14-  فيليب هيلاندر "بولونيا الإيطالي"
16-  اميل كرافث "بولونيا الإيطالي"
18-  بونتوس يانسون "ليدز الإنجليزي"
 
خط الوسط: 
 
7-  سيباستيان لارسون "هال الإنجليزي" 
8-  ألبين ايكدال "هامبورغ الألماني"
10-  اميل فورسبرغ "لايبزيغ الألماني" 
13-  غوستاف سفنسون "سياتل الأميركي"
15-  اوسكار هيلييمارك "جنوى الإيطالي"
17-  فيكتور كلايسون "كراسنودار"
19-  ماركوس رودن "كروتوني الإيطالي"
21-  جيمي دورماز "تولوز الفرنسي"
 
خط الهجوم: 
 
9-  ماركوس بيرغ "العين الإماراتي" 
11-  جون غيديتي "الافيس الإسباني"
20-  أولا تويفونن "تولوز"
22-  ايزاك كيسي-ثيلن "فاسلاند بيفيرن البلجيكي"