أبرز ملامح المنتخب السويدي المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يشارك منتخب السويد، في نهائيات كأس العالم، للمرة 12 في تاريخه، ويأمل في تقديم صورة طيبة في مونديال روسيا بعد 9 أيام، فما هي أبرز صفات منتخب السويد.

- يشارك للمرة 12 وأفضل نتيجة كانت الوصول إلى نهائي 1958، والمركز الثالث في 1950 و1994

- تصنيف الفيفا: 23 "17 مايو 2018"

- المدرب: يانه أندرسون

- أبرز الأندية: مالمو، المانا ايدروتسكلوبن "اي آي كاي"، غوتنبورغ

- اللقب: الأزرق والأصفر "بلوغولت"

- بلغ النهائيات عبر الملحق القاري على حساب إيطاليا بطلة العالم 4 مرات "1-صفر بمجموع المباراتين"، وذلك بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني خلف فرنسا.

- تشكيلة اللاعبين:

حراس المرمى

1- روبن أولسن "كوبنهاغن الدنماركي"

12- كارل- يوهان يوهانسون "غانغان الفرنسي"

23- كريستوفر نوردفيلدت "سوانسي سيتي الإنجليزي"

خط الدفاع:

2- ميكايل لوستيغ "سلتيك الاسكتلندي"

3- فيكتور ليندلوف "مانشستر يونايتد الإنجليزي"

4- أندرياس غرانكفيست "كراسنودار الروسي"

5- مارتن اولسون "سوانسي"

6- لودفيغ اوغوستينسون "فيردر بريمن الألماني"

14- فيليب هيلاندر "بولونيا الإيطالي"

16- اميل كرافث "بولونيا الإيطالي"

18- بونتوس يانسون "ليدز الإنجليزي"

خط الوسط:

7- سيباستيان لارسون "هال الإنجليزي"

8- ألبين ايكدال "هامبورغ الألماني"

10- اميل فورسبرغ "لايبزيغ الألماني"

13- غوستاف سفنسون "سياتل الأميركي"

15- اوسكار هيلييمارك "جنوى الإيطالي"

17- فيكتور كلايسون "كراسنودار"

19- ماركوس رودن "كروتوني الإيطالي"

21- جيمي دورماز "تولوز الفرنسي"

خط الهجوم:

9- ماركوس بيرغ "العين الإماراتي"

11- جون غيديتي "الافيس الإسباني"

20- أولا تويفونن "تولوز"

22- ايزاك كيسي-ثيلن "فاسلاند بيفيرن البلجيكي"