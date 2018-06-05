تيتي: المدرب الذي أعاد الهيبة لمنتخب البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أصبح المدرب تيتي بمكانة القديس في بلاده بعد التحول "العجائبي"، الذي حققه مع منتخب البرازيل بعد صعوبات شتى في الأعوام الماضية، أشدها خروجه من "موندياله" عام 2014 بهزيمة مذلة في نصف النهائي ضد غريمه الألماني 1-7.

أدرك أدينور ليوناردو باكي، المعروف بتيتي، أن مهمة شاقة تنتظره لدى توليه الإشراف على منتخب بلاده في يونيو 2016 خلفاً لكارلوس دونغا، الذي كان من المفترض أن ينسي البرازيليين خيبة مونديال 2014.

إلا أن المدرب الجديد-القديم دونغا، عجز عن قيادة "سيليساو" إلى أبعد من ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2015، ثم ودع النسخة المئوية التي أقيمت في العام التالي من الدور الأول، وذلك للمرة الأولى منذ 1987.

لدى تولي تيتي مهمته، كان المنتخب قد خاض مبارياته الثلاث الأولى في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وحقق فوزاً وتعادلاً وهزيمة، ما طرح تساؤلات حول قدرة المدرب البالغ 57 عاماً على قلب الأمور.

قام تيتي بأكثر من مجرد تنظيم أفكاره، إذ نجح في غضون 7 أشهر في انتشال المنتخب من الهاوية وأعاد إليه روحية الفوز، وقاده في نهاية المطاف إلى صدارة مجموعة أميركا الجنوبية بفارق كبير بلغ 10 نقاط عن الأوروغواي الثانية.

يدخل "سيليساو" نهائيات روسيا 2018 وهو من أبرز المرشحين للفوز بلقبه العالمي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، وذلك بفضل تيتي، الرجل العاطفي البليغ الذي يتمتع بشخصية الأب في غرف الملابس، ما ساهم في اندمال الجرح المعنوي للاعبين شباب موهوبين عرفوا العديد من النكسات.