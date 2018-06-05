أبرز ملامح المنتخب الكولومبي المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستعد منتخب كولومبيا للدفاع عن الصورة الجيدة التي ظهر بها في مونديال البرازيل، عندما يخوض منافسات مونديال روسيا بعد 9 أيام، فما هي أهم مزايا منتخب كولومبيا.

- يشارك للمرة السادسة: "1962، 1990، 1994، 1998، 2014، و2018"، أفضل نتيجة: ربع النهائي في 2014.

- كوبا أميركا: توج باللقب في 2001

- تصنيف الفيفا: 16 "17 مايو 2018"

- المدرب: الأرجنتيني خوسيه بيكرمان "منذ يناير 2010"

- أبرز الأندية: أتلتيكو ناسيونال، ميليوناريوس

- اللقب: "لوس كافيتيروس" "زارعو البن"

- تأهل بحلوله في المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية

قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى:

دافيد أوسبينا "ارسنال"، وخوسيه فرناندو كوادرادو "اونس كالداس"، وكاميلو فارجاس "ديبورتيفو كالي".

الدفاع:

سانتياجو ارياس "ايندهوفن"، وفرانك فابرا "بوكا جونيور"، وياري مينا "برشلونة"، ويوهان موخيكا "جيرونا"، وأوسكار موريو "باتشوكا"، ودافينسون سانشيز "توتنهام"، وكريستيان زاباتا "ميلان".

خط الوسط:

أبيل أجيلار "يبورتيفو كالي"، ويلمار باريوس "بوكا جونيور"، وخوان جييرمو كوادرادو "يوفنتوس"، وجيفرسون ليرما "ليفانتي"، وخاميس رودريجز "بايرن ميونيخ"، وكارلوس سانشيز "اسبانيول"، وماتيوس أوريبي "لأميركا"، خوان فرناندو كينتيرو "ريفير بليت"، وخوسيه ايسكييردو "برايتون".

خط الهجوم:

كارلوس باكا "فياريال"، وميجيل بورخا "بالميراس"، وراداميل فالكاو "موناكو"، ولويس فرناندو مورييل "اشبيليه".