أبرز ملامح المنتخب الألماني المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فجر المدرب يواخيم لوف مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاده للنجم ساني من تشكيلة المنتخب الألماني "حامل اللقب" المشارك في مونديال روسيا، وفيما يأتي بطاقة تعريف عن منتخب ألمانيا:

- يشارك للمرة التاسعة عشرة، وأحرز اللقب في 1954 و1974 و1990 و2014

- كأس أوروبا: أحرز اللقب في 1972 و1980 و1996

- كأس القارات: بطل 2017

- تصنيف الفيفا: 1 (17 مايو 2018)

- المدرب: يواخيم لوف

- أبرز الأندية: بايرن ميونيخ، شالكه، بوروسيا دورتموند، هوفنهايم، باير ليفركوزن، لايبزيغ

- اللقب: "دي مانشافت"

- بلغ النهائيات بتصدره المجموعة الأوروبية الثالثة (10 انتصارات في 10 مباريات)

تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراسة المرمى:

مانويل نوير "بايرن ميونيخ"، مارك أندريه تير شتيغن "برشلونة الإسباني"، كيفن تراب "باريس سان جرمان الفرنسي".

خط الدفاع:

جيروم بواتنغ وماتس هوميلس ونيكلاس سوله ويوشوا كيميش "بايرن ميونيخ"، ماتياس غينتر "بوروسيا مونشنغلادباخ"، يوناس هكتر "كولن"، مارفين بلاتنهاردت "هرتا برلين"، أنطونيو روديغر "تشلسي الإنجليزي".

خط الوسط:

يوليان دراكسلر "باريس سان جرمان"، يوليان براندت "باير ليفركوزن"، ليون غوريتسكا "شالكه"، إيلكاي غوندوغان "مانشستر سيتي الإنجليزي"، طوني كروس "ريال مدريد الإسباني"، مسعود أوزيل "أرسنال الإنجليزي"، سيباستيان رودي "بايرن ميونيخ"، سامي خضيرة "يوفنتوس الإيطالي"، ماركو رويس "بوروسيا دورتموند".

خط الهجوم:

ماريو غوميز "شتوتغارت"، توماس مولر "بايرن ميونيخ"، تيمو فيرنر "لايبزيغ".