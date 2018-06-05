أطباء يكشفون معاناة حارس ليفربول من ارتجاج في المخ

الشارقة 24 – أسعد خليل:





كشف الفريق الطبي الذي أجرى فحوص على لوريس كاريوس حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه كان يعاني من ارتجاج في المخ خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي خسرها الفريق أمام ريال مدريد الاسباني 1 / 3 في 26 مايو الماضي.

وكان كاريوس قد ارتكب خطأين فادحين تسببا في اثنين من أهداف الريال في شباكه خلال النهائي الأوروبي الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.

وارتكب كاريوس الخطأين بعد أن التحم بقوة مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لدى تنفيذ ضربة ركنية للفريق الاسباني في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وخضع كاريوس للفحص الطبي في مستشفى "ماساتشوستس" في بوسطن وقال الأطباء إنهم يعتقدون أن الارتجاج أثر سلباً على أداء الحارس الألماني خلال المباراة.