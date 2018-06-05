إصابة عبد الله السعيد لاعب المنتخب المصري خلال التدريبات

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الجهاز الفني للمنتخب المصري أن عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السعودي، شعر بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في التدريب الأخير للفراعنة في بيرجامو الإيطالية قبل السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح جهاز المنتخب المصري، أن السعيد أثناء التدريب الأخير، شعر بإجهاد في العضلة الخلفية، وأدى تدريبات خفيفة خوفاً من تفاقم إصابته التي يعاني منها، مشيراً إلى أن حالة اللاعب جيدة للغاية ولن تكون هناك مشاكل في مشاركته بالتدريب الأخير قبل مواجهة بلجيكا الودية، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ختام تحضيرات المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأشار جهاز الفراعنة إلى أنه من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالإجهاد في ظل ضغط التدريبات وخوضها يومياً على فترتين أثناء الصيام ولكن اللاعب سليم تماماً وسيشارك في التدريب المقرر له مساء الثلاثاء بملعب بروكسل قبل مواجهة بلجيكا الودية.