مدرب الأخضر السعودي يطالب اللاعبين بمزيد من الجهد

الشارقة 24 - وكالات:

عقد خوان انطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اجتماعاً مع لاعبي الأخضر في معسكرهم الإعدادي بسويسرا أكد خلاله أهمية المرحلة الحالية، ومضاعفة الجهد استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أن بيتري أجرى حصة تدريبية صباحية الإثنين للاعبين في حديقة مقر إقامة المنتخب في مدينة بادراجاز السويسرية، قسم فيها اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الأحد أمام منتخب بيرو، وخضعوا لتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، بينما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وخصصت لهم تمارين لياقة بدنية متنوعة وسرعات بالإضافة لتمارين التقوية.

وسيجري المنتخب السعودي مساء الثلاثاء حصة تدريبية مسائية في ملاعب التدريب بمدينة بادراجاز.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام نظيره منتخب بيرو، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب استاد سانت جالين بسويسرا.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم 2018 المقرر إقامته في روسيا خلال الفترة من 14يونيو الجاري إلى 15يوليو المقبل.