المغرب يفوز على سلوفاكيا 2-1 ودياً

الشارقة 24- محمود علي:

تغلب المنتخب المغربي على نظيره السلوفاكي، بهدفين لهدف، وذلك في المباراة الودية، التي جمعت بينهما، يوم الإثنين في جنيف.

والتقى الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما، حيث تقدم منتخب سلوفاكيا بهدف في الدقيقة 59 عن طريق يان جريجوس، ولكن المنتخب المغربي رد بهدفين حملا توقيع البديل أيوب الكعبي، ويونس بلهنده في الدقيقتين 63 و73.

ويشارك المنتخب المغربي في مونديال روسيا، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب إيران والبرتغال وإسبانيا، بينما فشل منتخب سلوفاكيا في بلوغ المونديال.

ويلتقي المنتخب المغربي، يوم السبت المقبل، مع إستونيا في وديته الأخيرة قبل كأس العالم.