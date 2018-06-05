رونالدو ينضم لمعسكر المنتخب البرتغالي المشارك بالمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

انضم كريستيانو رونالدو إلى تدريبات المنتخب البرتغالي، وللعام الثاني على التوالي، شوشت أخبار احتمال انتقاله من ريال مدريد على أخبار انضمامه للتدريب في المعسكر التدريبي.

ونشرت صحيفة برتغالية العام الماضي، عن نية رونالدو الرحيل عن ريال مدريد بعد اتهامه بالتهرب الضريبي من قبل السلطات الإسبانية، أما هذه المرة، فكان رونالدو نفسه هو مصدر هذه الشائعات.

إذ قال اللاعب بعد دقائق من نهاية دوري أبطال أوروبا، إن اللعب لريال مدريد "كان جميلاً جداً"، وأضاف أنه سيصرح عن خططه المستقبلية عندما ينضم إلى المنتخب الوطني، مبعداً التغطية عن تدريبات المنتخب ومركزاً إياها على نجوميته وحسب.

ورغم ذلك، لم يقدم اللاعب أي توضيح، وحاول زملاؤه في المنتخب تهدئة العاصفة.

يذكر أن المنتخب البرتغالي، يلعب مباراته الأخيرة قبل كأس العالم ضد الجزائر، الخميس المقبل، بمشاركة رونالدو.