المستبعدون من قائمة الفراعنة للمونديال يرفضون ودية بلجيكا

الشارقة 24- محمود علي:

قرر اللاعبون الستة الذين تم استبعادهم من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في مونديال روسيا، مغادرة معسكر الفريق في بيرجامو بإيطاليا، وعدم السفر إلى بروكسل لحضور المباراة الودية أمام بلجيكا، يوم الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد قرر في وقت سابق ضم اللاعبين إلى رحلة الفريق، التي تغادر الثلاثاء إلى بروكسل، ولكن اللاعبين رفضوا هذه الخطوة.

واختار اللاعبون الستة مغادرة المعسكر والعودة إلى القاهرة، حيث غادر المعسكر محمد عواد حارس الإسماعيلي، على أن يغادر اللاعبون الخمسة الآخرون مدينة بيرجامو الإيطالية صباح الثلاثاء.

وأعلن كوبر استبعاد ستة لاعبين من القائمة النهائية التي تخوض المونديال، وهم: أحمد جمعة، ومحمود عبد العزيز، وأحمد حسن كوكا، ومحمد عواد، وكريم حافظ، إلى جانب عمرو طارق المحترف بالدوري الأميركي.