الاتحاد السعودي ينهي علاقته بـ 14 لاعباً

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن فريق الاتحاد بطل كأس ملك السعودية لكرة القدم، يوم الإثنين، إنهاء ارتباطه بالمصري محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد انتهاء فترة إعارته من الزمالك.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر "اعتمد مجلس إدارة النادي القائمة الأولية للاعبين، الذين انتهى ارتباطهم بالنادي رسمياً، بانتهاء عقودهم أو عبر توقيع مخالصة مالية بناء على قرار فني".

وضمت القائمة 14 لاعباً، بينهم أيضاً الدولي الكويتي فهد الأنصاري المعار من القادسية الكويتي، وعدنان فلاتة، وياسين حمزة، وربيع السفياني، وعوض خريص، وبدر النخلي، وتركي الخضير، وهاني الناهض، وتركي الجلفان، وأحمد العوفي، وفيصل الخراع، وماجد الخيبري، وأحمد الناظري".