بينهم المصري كهربا

الاتحاد السعودي ينهي علاقته بـ 14 لاعباً

  • الثلاثاء 05, يونيو 2018 في 12:49 ص
  • محمود عبد المنعم "كهربا"
    محمود عبد المنعم "كهربا"
أنهى فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، ارتباطه بـ 14 لاعباً، بينهم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته من نادي الزمالك.
الشارقة 24- محمود علي:
 
أعلن فريق الاتحاد بطل كأس ملك السعودية لكرة القدم، يوم الإثنين، إنهاء ارتباطه بالمصري محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد انتهاء فترة إعارته من الزمالك.
 
وقال النادي عبر حسابه على تويتر "اعتمد مجلس إدارة النادي القائمة الأولية للاعبين، الذين انتهى ارتباطهم بالنادي رسمياً، بانتهاء عقودهم أو عبر توقيع مخالصة مالية بناء على قرار فني".
 
وضمت القائمة 14 لاعباً، بينهم أيضاً الدولي الكويتي فهد الأنصاري المعار من القادسية الكويتي، وعدنان فلاتة، وياسين حمزة، وربيع السفياني، وعوض خريص، وبدر النخلي، وتركي الخضير، وهاني الناهض، وتركي الجلفان، وأحمد العوفي، وفيصل الخراع، وماجد الخيبري، وأحمد الناظري".