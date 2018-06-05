قبل 10 أيام على الانطلاق

منتخب روسيا يواجه تركيا استعداداً للمونديال الثلاثاء

  • الثلاثاء 05, يونيو 2018 في 12:35 ص
  • جانب من تدريبات روسيا
    جانب من تدريبات روسيا
أجرى منتخب روسيا حصة تدريبية، قبيل لقاء نظيره التركي في موسكو، يوم الثلاثاء، في إطار تحضيراته لمنافسات كأس العالم التي تنطلق بعد 10 أيام.
الشارقة 24 - أسعد خليل :
 
تتطلع روسيا للوصول إلى الجولة الثانية في بطولة عالمية لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، عندما تستضيف نهائيات كأس العالم على أرضها للمرة الأولى.
 
وحصلت روسيا على بطاقتها لكأس العالم تلقائياً، باستضافتها للكأس كما هو العرف في كل منافسة، ويأمل المنتخب تجنب خيبة أمل جديدة في هذه البطولة.
 
ويدرب المنتخب الروسي الحارس السابق ستانسلاف تشيرتشيسوف، الذي تولى القيادة 2016 بعد استقالة ليونيد سلتسكي بسبب خروج روسيا من كأس أمم أوروبا، في المرحلة الأولى أخيرة في مجموعتها.
 
وتفتتح روسيا البطولة بمباراتها مع المملكة العربية السعودية، في المجموعة الأولى في 14 يونيو الجاري، لتلعب بعدها مع مصر والأوروغواي في التاسع عشر، والخامس والعشرين من الشهر نفسه.