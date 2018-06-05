منتخب روسيا يواجه تركيا استعداداً للمونديال الثلاثاء

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تتطلع روسيا للوصول إلى الجولة الثانية في بطولة عالمية لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، عندما تستضيف نهائيات كأس العالم على أرضها للمرة الأولى.

وحصلت روسيا على بطاقتها لكأس العالم تلقائياً، باستضافتها للكأس كما هو العرف في كل منافسة، ويأمل المنتخب تجنب خيبة أمل جديدة في هذه البطولة.

ويدرب المنتخب الروسي الحارس السابق ستانسلاف تشيرتشيسوف، الذي تولى القيادة 2016 بعد استقالة ليونيد سلتسكي بسبب خروج روسيا من كأس أمم أوروبا، في المرحلة الأولى أخيرة في مجموعتها.

وتفتتح روسيا البطولة بمباراتها مع المملكة العربية السعودية، في المجموعة الأولى في 14 يونيو الجاري، لتلعب بعدها مع مصر والأوروغواي في التاسع عشر، والخامس والعشرين من الشهر نفسه.