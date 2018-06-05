نجوم يغيبون عن مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تشهد النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم في روسيا، غياب منتخبات عريقة كالمنتخبين الإيطالي والهولندي وغيرهما، لذلك لن يستطع عشاق كرة القدم، متابعة أبرز نجوم هذه المنتخبات، فلنتعرف على أبرز هؤلاء النجوم الذين لن يتواجدوا في روسيا.

1 - آريين روبن - منتخب هولندا: أعلن نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، ومنتخب هولندا، التوقف عن اللعب الدولي، بعد فشل بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

2- رياض محرز- منتخب الجزائر: نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي شارك في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، لكن منتخب بلاده لم يتمكن من التأهل إلى روسيا .

3- جيانلويجي بوفون - منتخب إيطاليا: الحارس المخضرم حُرم من دخول تاريخ كرة القدم بأن يكون من أكبر حراس المرمى في المونديال، بعد فشل الآرزوي في التأهل للنهائيات.

4- كريم بنزيما- منتخب فرنسا: لم يتم استدعاء مهاجم نادي ريال مدريد من قبل المدرب ديديه ديشامب.

5- أنطونيو فالنسيا- منتخب الإكوادور: إقصاء منتخب بلاده الإكوادور حرمه من ثالث مشاركة في نهائيات كأس العالم.

6- دافيد ألابا- منتخب النمسا: منتخب النمسا فشل في التأهل مرة أخرى، وتعد آخر بطولة شارك فيها 1998 في فرنسا.

7- ليروي ساني- منتخب ألمانيا: بعد المستوى القوي الذي قدمه النجم ساني مع مانشستر سيتي، الكل كان يتوقع أن يكون أساسياً في المنتخب، إلا أن لوف استبعد ساني من التشكيلة .

8-غاريث بيل- منتخب ويلز: يحلم النجم الويلزي في المشاركة في كأس العالم، لكنه سينتظر 4 أعوام أخرى لتحقيق هذا الحلم.

9- أليكسس سانشيز- منتخب تشيلي: نجم أرسنال الإنجليزي لم يستطع قيادة منتخب تشيلي، حامل لقب "كوبا أميركا"، إلى المونديال.

10-ألفارو موراتا- منتخب إسبانيا: رغم التألق الكبير مع تشيلسي، إلا أن لوبتيغي مدرب المنتخب لم يقم باستدعاء المهاجم موراتا .

11- داني الفيش- منتخب البرازيل: سيغيب أفضل مدافع في منتخب البرازيل، بعد الإصابة الكبيرة التي تعرض لها في فرنسا.

12- روميرو- حارس منتخب الأرجنتين: الحظ العاثر لحارس مانشستر يونايتد حرمه من المشاركة في المونديال بعد إصابته.