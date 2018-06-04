قبل 10 أيام على الانطلاق

أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم

  • الإثنين 04, يونيو 2018 في 5:31 م
  • الألماني لوثار ماتيوس
    الألماني لوثار ماتيوس
تفصلنا 10 أيام فقط عن منافسات كأس العالم في روسيا، فلنتعرف على أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
مع بدأ العد التنازلي لمونديال روسيا 2018، فلنتعرف على قائمة بأسماء أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم:
 
لوثار ماتيوس "ألمانيا" 1982 – 1998، 25 مباراة 
 
ميروسلاف كلوزه "ألمانيا" 2002 – 2014، 24 مباراة 
 
باولو مالديني "إيطاليا" 1990 – 2002، 23 مباراة 
 
أوفي سيلر "ألمانيا" 1958 –  1970، 21 مباراة 
 
فلاديسلاف زمودا "بولندا" 1974 – 1986، 21 مباراة 
 
دييجو مارادونا "الأرجنتين" 1982 – 1994، 21 مباراة 
 
جريجوري لاتو "بولندا"  1974 – 1982، 20 مباراة 
 
كافو "البرازيل"  1994 – 2006 ، 20 مباراة 
 
فيليب لام "ألمانيا" 2006 – 2014 ، 20 مباراة 
 
باستيان شفاينشتيجر "ألمانيا" 2006 – 2014 ، 20 مباراة 
 
بير ميرتساكر "ألمانيا" 2006 – 2014، 19 مباراة 
 
فولفجانج أوفيرات "ألمانيا" 1966 – 1974 ، 19 مباراة 
 
بيرتي فوجتس "ألمانيا" 1970 – 1978 ، 19 مباراة 
 
كارل-هاينز رومينيجه "ألمانيا" 1978 – 1986 ، 19 مباراة 
 
رونالدو "البرازيل" 1998 – 2006 ، 19 مباراة 
 
فرانز بيكنباور "ألمانيا" 1966 – 1974 ، 18 مباراة 
 
سيب ماير "ألمانيا" 1970 – 1978 ، 18 مباراة 