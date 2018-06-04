الشارقة 24 - أسعد خليل:

مع بدأ العد التنازلي لمونديال روسيا 2018، فلنتعرف على قائمة بأسماء أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم:

لوثار ماتيوس "ألمانيا" 1982 – 1998، 25 مباراة

ميروسلاف كلوزه "ألمانيا" 2002 – 2014، 24 مباراة

باولو مالديني "إيطاليا" 1990 – 2002، 23 مباراة

أوفي سيلر "ألمانيا" 1958 – 1970، 21 مباراة

فلاديسلاف زمودا "بولندا" 1974 – 1986، 21 مباراة

دييجو مارادونا "الأرجنتين" 1982 – 1994، 21 مباراة

جريجوري لاتو "بولندا" 1974 – 1982، 20 مباراة

كافو "البرازيل" 1994 – 2006 ، 20 مباراة

فيليب لام "ألمانيا" 2006 – 2014 ، 20 مباراة

باستيان شفاينشتيجر "ألمانيا" 2006 – 2014 ، 20 مباراة

بير ميرتساكر "ألمانيا" 2006 – 2014، 19 مباراة

فولفجانج أوفيرات "ألمانيا" 1966 – 1974 ، 19 مباراة

بيرتي فوجتس "ألمانيا" 1970 – 1978 ، 19 مباراة

كارل-هاينز رومينيجه "ألمانيا" 1978 – 1986 ، 19 مباراة

رونالدو "البرازيل" 1998 – 2006 ، 19 مباراة

فرانز بيكنباور "ألمانيا" 1966 – 1974 ، 18 مباراة

سيب ماير "ألمانيا" 1970 – 1978 ، 18 مباراة