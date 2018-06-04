المنتخب الأسترالي يعلن القائمة المشاركة بمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن مدرب منتخب أستراليا، بيرت فان مارفيك، عن القائمة النهائية لمنتخبه المشارك في نهائيات كأس العالم.

فان مارفيك استبعد كل من جوش بريليانت وجميس ترويسي وفرانك كاراسيتش ونيكيتا روكافيستيا من القائمة النهائية، التي ضمت اليافع اللامع دانيل أرزاني لاعب فريق مليبورن سيتي.

المدرب الهولندي أشاد في مؤتمره الصحافي الذي عقده في معسكر الفريق في تركيا بابن الـ 19 عاماً، وحذر في ذات الوقت بأن أرزاني لا زال عليه أن يتعلم الكثير.

أستراليا تخوض آخر مباراتها الإعدادية في المجر، السبت، الـ 9 من يونيو قبل أن تشد الرحال إلى روسيا.

وتفتتح أستراليا مشوارها في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة بلقاء فرنسا في 16 يونيو في قازان، ثم تواجه الدنمارك في 21 منه في سمارا، وأخيراً البيرو يوم 26 في سوتشي.