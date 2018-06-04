المنتخب الألماني يعلن القائمة النهائية المشاركة بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استدعي يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، نجم حراسة المرمى مانويل نوير ضمن القائمة النهائية للمنتخب الألماني لكرة القدم، التي ستخوض مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد أن أثبت نوير استعادة لياقته بعد التعافي من الإصابة.

واستبعد يواخيم لوف الحارس بيرند لينو، والمدافع جوناثان تاه، وكذلك المهاجمين نيلز بيترسن وليروي ساني، بعد أن كانت القائمة الأولية للمنتخب قد شملتهم.

فيما يأتي تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراسة المرمى:

مانويل نوير "بايرن ميونيخ"، مارك أندريه تير شتيغن "برشلونة الإسباني"، كيفن تراب "باريس سان جرمان الفرنسي".

خط الدفاع:

جيروم بواتنغ وماتس هوميلس ونيكلاس سوله ويوشوا كيميش "بايرن ميونيخ"، ماتياس غينتر "بوروسيا مونشنغلادباخ"، يوناس هكتر "كولن"، مارفين بلاتنهاردت "هرتا برلين"، أنطونيو روديغر "تشلسي الإنجليزي".

خط الوسط:

يوليان دراكسلر "باريس سان جرمان"، يوليان براندت "باير ليفركوزن"، ليون غوريتسكا "شالكه"، إيلكاي غوندوغان "مانشستر سيتي الإنجليزي"، طوني كروس "ريال مدريد الإسباني"، مسعود أوزيل "أرسنال الإنجليزي"، سيباستيان رودي "بايرن ميونيخ"، سامي خضيرة "يوفنتوس الإيطالي"، ماركو رويس "بوروسيا دورتموند".

خط الهجوم:

ماريو غوميز "شتوتغارت"، توماس مولر "بايرن ميونيخ"، تيمو فيرنر "لايبزيغ".