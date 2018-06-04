المنتخب المكسيكي يعلن القائمة النهائية المشاركة بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل 10 أيام على انطلاق منافسات مونديال روسيا، أعلن منتخب المكسيك قائمته الرسمية المكونة من 23 لاعباً، المشاركة في النهائيات.

وانتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمكسيك، حتى التاريخ الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كحد أقصى لتسليم القوائم النهائية، وذلك بسبب إصابة قائده أندريس جوادرادو الذي تأكد انضمامه لقائمة اللاعبين الـ 23.

ورغم ذلك، يسافر المنتخب المكسيكي إلى كوبنهاجن بقائمة مكونة من 24 لاعباً لخوض مباراة ودية أمام الدنمارك في التاسع من يونيو الجاري، وهي الودية الأخيرة التي يلعبها قبل انطلاق مشواره في المونديال.

ويأتي على رأس قائمة المنتخب المكسيكي المدافع المخضرم رافايل ماركيز 39 عاماً الذي يستعد لخوض المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن شارك في بطولات كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

وفيما يلي نسلط الضوء على قائمة المنتخب المكسيكي:

حراسة المرمى: جويرمو أوتشوا والفريدو تالافيرا وخيسوس كورونا.

الدفاع: هيكتور مورينو وكارلوس سالسيدو وهوجو ايالا ودييجو رييس وميجيل لايون وخيسوس جايردو وايدسون الباريز.

لاعبي الوسط:هيكتور هيريرا ورافايل ماركيز واندريس جوادرادو وجيوفاني دوس سانتوس وجوناثان دوس سانتوس وماركو فابيان دي لا مورا.

الهجوم: خافيير هيرنانديز وراؤول خيمينيز وأوريبي بيرالتا وهيرفينج لوزانو وكارلوس فيلا وخيسوس مانويل كورونا وخافيير اكينو.