سجل هدافي بطولات كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لا يبدو بأن رقم الألماني ميروسلاف كلوزه سهل المنال في بطولات كأس العالم، حيث يتربع على عرش أفضل هداف في تاريخ المونديال بـ 16 هداف، فلنتعرف على قائمة أفضل هدافي بطولات كأس العالم طبقا لإجمالي عدد الأهداف التي سجلوها:

ميروسلاف كلوزه: (ألمانيا 2002 - 2014 16)

رونالدو: (البرازيل1998 - 2006 15)

جيرد مولر: (ألمانيا 1970/1974 14)

جوست فونتين: (فرنسا 1958 13)

بيليه: (البرازيل 1958 - 1970 12)

ساندور كوتشيش: (المجر 1954 11)

يورجن كلينسمان: (ألمانيا 1990 - 1998 11)

هيلموت ران: (ألمانيا 1954/1958 10)

تيوفيلو كوبيلاس: (بيرو 1970 - 1978 10)

جريجوري لاتو: (بولندا 1974 - 1982 10)

جاري لينكر: (إنجلترا 1986/1990 10)

جابرييل باتيستوتا: (الأرجنتين 1994 - 2002 10)

خوان شيافينو: (أوروجواي 1950/1954 9)

فافا: (البرازيل 1958/1962 9)

أوفي سيلر: (ألمانيا1958 - 1970 9)

إيزيبيو: (البرتغال1966 9)

جيرزينيو: (البرازيل 1970/1974 9)

باولو روسي: (إيطاليا 1978 - 1986 9)

روبرتو باجيو: (إيطاليا 1990 - 1998 9)

كارل هاينز رومينيجه: (ألمانيا 1978 - 1986 9)

كريستيان فييري: (إيطاليا 1998/2002 9)

ديفيد فيا: (أسبانيا2006/2014 9)

جييرمو ستابيل: (الأرجنتين 1930 8)

أوسكار ميجيز: (أوروجواي 1950/1954 8)

ليونيداس: (البرازيل 1934/1938 8)

أديمير: (البرازيل 1950 8)

دييجو مارادونا: (الأرجنتين 1982 - 1994 8)

رودي فولر: (ألمانيا 1990/1994 8)

ريفالدو: (البرازيل 1998/2002 8)