غولدن ستيت يحقق فوزه الثاني على التوالي في نهائي السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





استضاف فريق غولدن ستيت واريورز، نظيره كليفلاند كافالييرز، في ثاني لقاءات النهائي الكبير.

وقدم الفريقان شوطاً أولاً متقارباً انتهى 32-28 لصالح أصحاب الأرض، لكن الشوط الثاني حمل تبايناً كبيراً في المستوى دفع الواريورز إلى المقدمة بفارق 15 نقطة بواقع 60-45 مع نهاية النصف الأول من المباراة.

وتصدى الواريورز لمحاولة الكافاليرز استعادة توازنهم بقوة، إذ لم يستطع الضيوف تقليص الفارق أكثر من 3 نقاط مع نهاية الشوط، ليعود أصحاب الأرض ويقدموا شوطاً أخيراً مذهلاً أنهى المباراة بفارق 19 نقطة 103-122 لصالح غولدن ستيت واريورز.

وسجل ستيفن كوري للواريورز 33 نقطةً جعلت منه هداف المباراة، كسر أثناء تسجيلها الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات في نهائيات البطولة بتسع ثلاثيات، تلاه كيفن ديورانت الذي سجل 26 نقطة للفريق.