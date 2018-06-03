إقامة المباراة الأولى في مونديال 2018 بكرة من الفضاء

الشارقة 24 - وكالات:

عادت كرة قدم من المقرر أن يتم اللعب بها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا يوم 14 يونيو الجاري، إلى الأرض يوم الأحد، بعد رحلة في الفضاء.

وتم نقل الكرة إلى محطة الفضاء الدولية في مارس الماضي، وأعيدت إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "سيوز إم إس 07".

وبجانب رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف، قام الأميركي سكوت تينجل، والياباني نوريشيجي كاناي، بإنزال الكرة في كازاخستان بالقرب من بلدة جيزكازجان.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 14 يونيو بمباراة بين روسيا والسعودية.

وفي مقطع مصوّر بثّته وكالة الفضاء الروسية مباشرة، تظهر الكبسولة وهي تحط على الأرض، ويخرج منها أولا الرائد الروسي أنتون شكابليروف، وتعتني به الفرق التي هرعت لاستقبالهم.

وقال الرائد لدى خروجه "نحن متعبون قليلاً، لكننا سعداء بما أنجزنا وبعودتنا إلى الأرض".