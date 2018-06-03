نيمار يقود البرازيل للفوز على كرواتيا استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

طمأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جماهير منتخب بلاده قبل أيام من نهائيات كأس العالم لكرة القدم ،التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر الجاري، من خلال فوز المنتخب اللاتيني 2 - 0 على منتخب كرواتيا، في المباراة الودية التي جرت بينهما في إطار استعداداتهما للمونديال.

جلس نيمار على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول، قبل أن يتم الدفع به قبل انطلاق الشوط الثاني، مسجلاً ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر، عقب إصابته بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، في شهر فبراير الماضي.

وافتتح نيمار التسجيل في الدقيقة 69 مسجلاً هدفه الرابع والخمسين في 84 مباراة دولية، فيما تكفل روبيرتو فيرمينو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

يلعب منتخب البرازيل، الذي يحلم بالفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بالمونديال، في المجموعة الخامسة، بمرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.