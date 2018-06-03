أنظار العالم تتجه إلى منتخب البرازيل في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

يقود النجم نيمار كتيبة منتخب البرازيل في مونديال روسيا، حيث يأمل المنتخب في تعويض السقوط الكبير في المونديال الماضي أمام ألمانيا بسباعية، فلنتعرف على أهم نقاط المنتخب الأصفر:

كأس العالم: يشارك للمرة الحادية والعشرين "لم يغب عن المونديال منذ عام 1930"، وتوّج باللقب خمس مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وهو رقم قياسي، وبلغ النهائي في عامي 1950 و1998 .

كوبا أميركا: توّج باللقب أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 و1997 و1999 و2004 و2007.

كأس القارات: توّج باللقب أعوام 1997 و2005 و2009 و2013.

الألعاب الأولمبية: أحرز الذهبية عام 2016 على أرضه، والفضية أعوام 1984 و1988 و2012، والبرونزية في عامي 1996 و2008.

تصنيف الفيفا: 2 "حسب 17 مايو 2018".

المدرب: تيتي "منذ يونيو 2016".

رئيس الاتحاد: أنطونيو كارلوس نونيس دي ليما.

أبرز الأندية: فلامنغو، كورنثيانس، سانتوس، ساو باولو، غريميو.

بلغت البرازيل النهائيات بعد تصدرها مجموعة أميركا الجنوبية، بفارق 10 نقاط عن الأوروغواي الثانية.

حراسة المرمى: أليسون "روما الإيطالي"، إيدرسون "مانشستر سيتي الإنجليزي"، كاسيو "كورنثيانس".

الدفاع: دانيلو "مانشستر سيتي الإنجليزي"، فاغنر "كورنثيانس"، مارسيلو "ريال مدريد الإسباني"، فيليبي لويس "أتلتيكو مدريد الإسباني"، ميراندا "إنتر ميلان الإيطالي"، ماركينيوس وتياغو سيلفا "باريس سان جرمان الفرنسي"، جيروميل "غريميو".

الوسط: كاسيميرو "ريال مدريد الإسباني"، فرناندينيو "مانشستر سيتي الإنجليزي"، باولينيو "برشلونة الإسباني"، ريناتو أغوستو "بكين غوان الصيني"، فريد "شاختار دانييتسك الأوكراني"، فيليبي كوتينيو "برشلونة الإسباني"، ويليان "تشيلسي الإنجليزي".

الهجوم: نيمار "باريس سان جرمان الفرنسي"، غابريال جيزوس "مانشستر سيتي الإنجليزي"، روبرتو فيرمينو "ليفربول الإنجليزي"، دوغلاس كوستا "يوفنتوس الإيطالي"، تايسون "شاختار دانييتسك الأوكراني".