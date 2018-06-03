إسبانيول الإسباني يتعاقد مع المدرب فرانسيسك فيرر

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم الذي تشرف عليه مجموعة راستار الصينية، تعيين خوان فرانسيسك فيرر المعروف باسم "روبي" مدرباً لفريقه.

وتكمن مهمة المدرب الجديد العائد إلى النادي الذي أشرف فيه سابقاً على الفريق الاحتياطي في العقد الأول من القرن الحالي، في تحقيق قسم مهم من المشروع الطموح للمالك الصيني.

ويأمل إسبانيول حسب ما جاء في البيان بأن يساهم روبي "48 عاماً" في "تعزيز وتطوير الفريق في إطار المشروع الجديد".

وأنهى إسبانيول بقيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس الذي أقيل في أبريل، الموسم المنصرم في المركز الـ 11 المخيب بالنسبة لإدارة النادي.