أبرز ملامح المنتخب الكرواتي المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كانت المشاركة الأولى لكرواتيا في نهائيات كأس العالم قبل 20 عاماً، وفاجأ منتخبها آنذاك العالم حين حلّ ثالثاً في البطولة. فما هي البطاقة التعريفية لمنتخب كرواتيا.

- يشارك للمرة الخامسة بعد أعوام 1998، 2002، 2006، 2014.

أفضل نتيجة: المركز الثالث في 1998

- تصنيف الفيفا: 18 (17 مايو 2018)

- اللقب: "فاتريني" (الناريون)

- أبرز اللاعبين: لوكا مودريتش – لوكاكو

- أبرز الأندية: دينامو زغرب، هايدوك سبيلت، رييكا، اوسييك

- المدرب: زلاتكو داليتش (منذ اكتوبر 2017)

- رئيس الاتحاد: دافور شوكر

- بلغ النهائيات عبر الملحق بفوزه على اليونان 4-1 في مجموع المباراتين

- تشكيلة أولية من 24 لاعباً:

- حراسة المرمى: دانيال سوباشيتش (موناكو الفرنسي)، لوفري كالينيتش (غنت البلجيكي)، دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب ).

- الدفاع:

فدران تشورلوكا (لوكوموتيف موسكو الروسي)، دوماغوي فيدا (بشتكاش التركي)، إيفان سترينيتش (سمبدوريا الإيطالي)، ديان لوفرن (ليفربول الإنجليزي)، شيمي فرساليكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، يوسيب بيفاريتش (دينامو كييف الأوكراني)، تين يدفاي (باير ليفركوزن الألماني)، ماتي ميتروفيتش (بروج البلجيكي)، دويي كاليتا-كار (سالزبورغ النمساوي).

- الوسط:

لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش (ريال مدريد الإسباني)، إيفان راكيتيتش (برشلونة الإسباني)، ميلان باديلي (فيورنتينا الإيطالي)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، فيليب براداريتش (رييكا).

- الهجوم:

ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس الإيطالي)، إيفان بيريشيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، نيكولا كالينيتش (ميلان الإيطالي)، أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني)، ماركو بياتسا (شالكه الألماني)، أنتي ريبيتش (آينتراخت فرانكفورت الألماني).