المنتخب الألماني يسقط أمام النمسا استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط المنتخب الألماني الأول لكرة القدم في فخ الخسارة 1 / 2 أمام مضيفه المنتخب النمساوي خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات في نهائيات مونديال روسيا.

تقدم المنتخب الألماني بهدف سجله مسعود أوزيل في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب النمساوي عن طريق مارتن هنتريجر في الدقيقة 52 وأضاف أليساندرو شوف الهدف الثاني للمنتخب النمساوي في الدقيقة 69.

وانطلقت المباراة متأخرة عن ميعادها الأصلي بساعة و45 دقيقة بعدما تم تأجيل ميعاد انطلاقها مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشارك مانويل نوير قائد المنتخب الألماني في أول مباراة له منذ سبتمبر عقب شفائه من كسر في القدم، كما تواجد في التشكيلة الأساسية نيلز بيترسن، حيث تعتبر هذه المباراة هي الأخيرة للمنتخب الألماني قبل أن يعلن يواخيم لوف المدير الفني القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً، المشاركة في المونديال.

ويستعد المنتخب الألماني للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.