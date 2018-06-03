منتخب إسبانيا يواصل الاستعدادات لنهائيات مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يشكل لاعبو أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال مدريد نواة المنتخب الإسباني، وقد فازت هذه الأندية الثلاثة بألقاب ضخمة هذا العام، إذ حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني، بينما فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وحقق أتلتيكو لقب الدوري الأوروبي.

ورغم أن حارس المنتخب الإسباني أنهى موسمه خالي الوفاض من الألقاب مع مانشستر يونايتد، إلا أن ذلك لا يجعله أقل طموحاً لتحصيل الكأس مع منتخب بلاده.

هذا وأجرى المنتخب حصة مران في إسبانيا قبل لقاء ودي يجمعه بنظيره السويسري، ويدرك الإسبان خطورة الاستهانة بالمنتخب السويسري المصنف سادساً على العالم، خصوصاً بعد فوز الأخير على المنتخب الإسباني في دور المجموعات عام 2010.

وبعد سويسرا يلعب المنتخب الإسباني مع تونس مباراته الودية الأخيرة قبل التوجه لكأس العالم، حيث يفتتح مبارياته مع البرتغال في 15 يونيو، تليها إيران والمغرب في 20 و 25 من الشهر نفسه.